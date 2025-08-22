Le pont Beddes Cher

Le pont En VTT

Le pont 18370 Beddes Cher Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 11000.0 Tarif :

Une randonnée bucolique qui offre à la fois une découverte de bâti rural de Beddes et d’agréables vues sur la campagne berrichonne vallonnée.

Vous aurez le plaisir de passer à proximité d’une chèvrerie, idéale pour vous plonger dans une des spécialités de la gastronomie made in Berry, la Valençay.

+33 2 48 61 39 89

English :

A bucolic hike that combines the discovery of Beddes’ rural buildings with pleasant views over the rolling Berrichonne countryside.

You’ll have the pleasure of passing by a goat farm, ideal for immersing yourself in one of the specialities of Berry gastronomy, Valençay.

Deutsch :

Eine bukolische Wanderung, bei der Sie die ländliche Bausubstanz von Beddes entdecken und gleichzeitig angenehme Ausblicke auf die hügelige Landschaft der Berry genießen können.

Sie werden das Vergnügen haben, in der Nähe eines Ziegenhofs vorbeizukommen, der ideal ist, um in eine der Spezialitäten der Berry-Gastronomie, den Valençay, einzutauchen.

Italiano :

Si tratta di una passeggiata bucolica che offre sia la possibilità di scoprire gli edifici rurali di Beddes sia piacevoli panorami sulla dolce campagna della Berrichonne.

Avrete il piacere di passare accanto a un allevamento di capre, ideale per immergervi in una delle specialità della gastronomia Berry, il Valençay.

Español :

Se trata de un paseo bucólico que ofrece a la vez la oportunidad de descubrir las construcciones rurales de Beddes y unas agradables vistas sobre la ondulada campiña de Berrichonne.

Tendrá el placer de pasar por una granja de cabras, ideal para sumergirse en una de las especialidades de la gastronomía Berry, el Valençay.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire