Le refuge de Pombie selon Renardo Laruns Pyrénées-Atlantiques

Le refuge de Pombie selon Renardo Laruns Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

Le refuge de Pombie selon Renardo A pieds Difficulté moyenne

Le refuge de Pombie selon Renardo 64440 Laruns Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 4000.0 Tarif :

Et si tu allais au refuge de Pombie ? Comme Renardo, un petit renard,quand il a fait son premier grand voyage ? Dans le récit suivant, Renardo te raconte le chemin qu’il a suivi et des aventures. Bien sûr, il le fait avec des mots de petit renard, qui ne sont pas tout à fait ceux des hommes.

Difficulté moyenne

English : Le refuge de Pombie selon Renardo

Why don’t you go to the refuge in Pombie? Like Renardo, a little fox, when he made his first big trip? In the following story, Renardo tells you about the path he followed and his adventures. Of course, he does it in little fox’s words, which are not quite those of men.

Deutsch : Le refuge de Pombie selon Renardo

Wie wäre es, wenn du zur Hütte von Pombie gehst? Wie Renardo, ein kleiner Fuchs,als er seine erste große Reise machte? In der folgenden Erzählung berichtet dir Renardo von seinem Weg und einigen Abenteuern. Natürlich tut er dies mit den Worten eines kleinen Fuchses, die nicht ganz denen der Menschen entsprechen.

Italiano :

E se andaste al rifugio Pombie? Come Renardo, una piccola volpe, quando fece il suo primo grande viaggio? Nella storia che segue, Renardo racconta il suo viaggio e le sue avventure. Naturalmente, lo fa con le parole di una piccola volpe, che non sono proprio quelle degli uomini.

Español : Le refuge de Pombie selon Renardo

¿Y si vas al refugio Pombie? ¿Como Renardo, un pequeño zorro, cuando hizo su primer gran viaje? En la siguiente historia, Renardo te cuenta su viaje y sus aventuras. Por supuesto, lo hace con palabras de zorrito, que no son precisamente las de los hombres.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine