Le sentier botanique de Widensolen Widensolen Haut-Rhin

Le sentier botanique de Widensolen

Le sentier botanique de Widensolen rue de la forêt 68320 Widensolen Haut-Rhin Grand Est

Durée : 60 Distance : 2600.0 Tarif :

Situé dans la forêt du Kastenwald, découvrez plus de 30 essences d’arbres et un tumulus de l’âge du Bronze ou du Fer (1500-480 avant JC). Une partie de ce sentier longe le canal de Widensolen que l’on traverse grâce à deux passerelles.

http://www.visitalsacerhinbrisach.com/ +33 3 89 72 56 66

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English :

Located in the Kastenwald forest, discover over 30 species of trees and a Bronze and Iron Age burial mound (1500-480 BC). Part of this trail runs alongside the Widensolen canal, which is crossed by two footbridges.

Deutsch :

Im Kastenwald gelegen, entdecken Sie mehr als 30 Baumarten und einen Grabhügel aus der Bronze- oder Eisenzeit (1500-480 v. Chr.). Ein Teil des Pfades verläuft entlang des Widensolen-Kanals, der über zwei Stege überquert werden kann.

Italiano :

Situato nella foresta di Kastenwald, scoprite più di 30 specie di alberi e un tumulo funerario dell’età del bronzo e del ferro (1500-480 a.C.). Una parte di questo sentiero costeggia il canale Widensolen, attraversato da due passerelle.

Español :

Situado en el bosque de Kastenwald, descubra más de 30 especies de árboles y un túmulo funerario de la Edad del Bronce y del Hierro (1500-480 a.C.). Parte de este sendero discurre junto al canal Widensolen, atravesado por dos pasarelas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-29 par Système d’informations touristique Alsace