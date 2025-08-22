Le sentier de Cessay Frasne Doubs

Cessay A pieds Facile

Cessay Ferme de Cessay 25560 Frasne Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 2170.0 Tarif :

Ce sentier vous fera découvrir, grâce à ses panneaux explicatifs, le patrimoine historique et naturel de Cessay et vous mènera jusqu’à la source des Moines.

Facile

https://explore.doubs.fr/trek/1507

English :

Thanks to its explanatory panels, this trail will help you discover the historical and natural heritage of Cessay, and will lead you to the source des Moines.

Deutsch :

Dieser Weg zeigt Ihnen anhand von Schautafeln das historische und natürliche Erbe von Cessay und führt Sie bis zur Quelle der Mönche.

Italiano :

Grazie ai suoi pannelli esplicativi, questo sentiero vi farà scoprire il patrimonio storico e naturale di Cessay e vi porterà fino alla sorgente des Moines.

Español :

Gracias a sus paneles explicativos, este sendero le hará descubrir el patrimonio histórico y natural de Cessay y le llevará hasta la fuente des Moines.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data