Tourbières de Frasne-Bouverans (Grande boucle départ Chalet d’accueil) Frasne Doubs

Tourbières de Frasne-Bouverans (Grande boucle départ Chalet d’accueil) A pieds Difficulté moyenne

Tourbières de Frasne-Bouverans (Grande boucle départ Chalet d’accueil) Chalet d’accueil des tourbières Frasne Bouverans 25560 Frasne Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5800.0 Tarif :

Une balade aménagée pour découvrir la Réserve naturelle régionale des tourbières de Frasne-Bouverans, qui abrite une faune et une flore d’une grande valeur écologique.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/328

English :

A guided tour of the Frasne-Bouverans Peatlands Regional Nature Reserve, home to an ecologically valuable flora and fauna.

Deutsch :

Eine angelegte Wanderung zur Erkundung des regionalen Naturschutzgebiets der Torfmoore von Frasne-Bouverans, das eine ökologisch wertvolle Fauna und Flora beherbergt.

Italiano :

Una passeggiata guidata alla scoperta della Riserva Naturale Regionale delle Torbiere di Frasne-Bouverans, che ospita una flora e una fauna di grande valore ecologico.

Español :

Un paseo guiado para descubrir la Reserva Natural Regional de las Turberas de Frasne-Bouverans, hogar de una flora y fauna de gran valor ecológico.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data