Les Aventures Fankarstiques Ô des bois Frasne Doubs

Les Aventures Fankarstiques Ô des bois Ferme de Cessay 25560 Frasne Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Une aventure de 2,2 km, à l’Espace Cessay, sur la commune de Frasne. Venez explorer l’univers captivant de la forêt et de ses arbres. Découvrez un écosystème en pleine évolution en raison du changement climatique. Apprenez en plus sur le travail entrepris pour garantir un avenir durable à nos précieuses ressources forestières.

A 2.2 km adventure at Espace Cessay in Frasne. Come and explore the captivating world of the forest and its trees. Discover an ecosystem in full evolution due to climate change. Learn more about the work being done to ensure a sustainable future for our precious forest resources.

Ein 2,2 km langes Abenteuer im Espace Cessay in der Gemeinde Frasne. Erkunden Sie die fesselnde Welt des Waldes und seiner Bäume. Entdecken Sie ein Ökosystem, das sich aufgrund des Klimawandels schnell verändert. Erfahren Sie mehr über die Arbeit, die geleistet wird, um eine nachhaltige Zukunft für unsere wertvollen Waldressourcen zu sichern.

Un percorso d’avventura di 2,2 km all’Espace Cessay di Frasne. Venite a scoprire l’affascinante mondo della foresta e dei suoi alberi. Scoprite un ecosistema che sta cambiando radicalmente a causa dei cambiamenti climatici. Scoprite il lavoro svolto per garantire un futuro sostenibile alle nostre preziose risorse forestali.

Recorrido de aventura de 2,2 km en el Espace Cessay de Frasne. Venga a explorar el cautivador mundo del bosque y sus árboles. Descubra un ecosistema que está cambiando drásticamente como consecuencia del cambio climático. Infórmese sobre el trabajo que se está realizando para garantizar un futuro sostenible a nuestros preciados recursos forestales.

