Les Aventures Fankarstiques Ô Spéléo Frasne Doubs

Depuis Chalet de Ski, 3.8 km suivre balisage Laison douce 25560 Frasne Doubs Bourgogne-Franche-Comté

2,6 km au cœur du bois de Billin à Frasne ! Des sites karstiques majestueux et féériques vous attendent. Surplombez des gouffres, admirez des dolines et explorez des reliefs surprenants. Laissez-vous émerveiller par la splendeur de ces formations naturelles fascinantes.

https://www.frasnedrugeon-cfd.fr/page/des-aventures-fankarstiques +33 3 81 49 89 86

English :

2.6 km in the heart of the Bois de Billin in Frasne! Majestic and enchanting karst sites await you. Overlook chasms, admire sinkholes and explore surprising reliefs. Marvel at the splendor of these fascinating natural formations.

Deutsch :

2,6 km im Herzen des Bois de Billin in Frasne! Majestätische und märchenhafte Karstgebiete erwarten Sie. Überblicken Sie Abgründe, bewundern Sie Dolinen und erkunden Sie überraschende Reliefs. Lassen Sie sich von der Pracht dieser faszinierenden Naturformationen verzaubern.

Italiano :

2,6 km nel cuore del Bois de Billin a Frasne! Vi aspettano siti carsici maestosi e magici. Guardate le voragini, ammirate le doline ed esplorate rilievi sorprendenti. Ammirate lo splendore di queste affascinanti formazioni naturali.

Español :

¡2,6 km en el corazón del Bois de Billin en Frasne! Le esperan parajes kársticos majestuosos y mágicos. Contemple simas, admire dolinas y explore relieves sorprendentes. Maravíllese ante el esplendor de estas fascinantes formaciones naturales.

