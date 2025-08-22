Le sentier de la meulière des Dauphins Mont-Saint-Martin Isère

Le sentier de la meulière des Dauphins

Le sentier de la meulière des Dauphins Namière 38120 Mont-Saint-Martin Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Partant du hameau de Namières, ce sentier thématique vous invite, en 13 postes, à découvrir une carrière de meules exploités du Moyen-Âge au début du XVIème siècle. Extraction, taille, transport, vous saurez tout de la meulière de Mont Saint Martin ! 2 h.

English :

This themed trail departs from the hamlet of Namières and takes you on a discovery of 13 stations, to learn about a stone quarry used from the Middle-Ages to the beginning of the 16th century. Find out all there is to know about the extraction, cutting and transport of millstone from Mont Saint Martin! 2 hours.

Deutsch :

Ausgehend vom Weiler Namières lädt Sie dieser Themenpfad an 13 Stationen dazu ein, einen Mühlsteinbruch zu entdecken, der vom Mittelalter bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts betrieben wurde. Gewinnung, Größe, Transport hier erfahren Sie alles über die Mühlsteine von Mont Saint Martin! 2 h.

Italiano :

Partendo dalla frazione di Namières, questo percorso tematico vi invita, in 13 stazioni, a scoprire una cava di macine sfruttata dal Medioevo all’inizio del XVI secolo. Estrazione, taglio, trasporto, saprete tutto sulla macina di Mont Saint Martin! 2 h.

Español :

Partiendo de la aldea de Namières, este itinerario temático le llevará a recorrer en 13 estaciones una cantera de piedra de molino que estuvo en funcionamiento desde la Edad Media hasta principios del siglo XVI. Desde la extracción hasta el corte y el transporte, descubrirá todo sobre la piedra de molino del Monte Saint Martin. 2 h.

