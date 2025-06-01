Le sentier des contrebandiers De Saint-Palais à Iholdy variante équestre Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Le sentier des contrebandiers De Saint-Palais à Iholdy variante équestre A cheval Difficile

Le sentier des contrebandiers De Saint-Palais à Iholdy variante équestre 64120 Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 23000.0 Tarif :

Les montagnes basques sont à portée de sabots (bien ferrés).Terrains et paysages variés attendent

chevaux et cavaliers. Etape où vous avancerez sur des pistes empruntées par les troupeaux

de brebis, galoperez sur les sentiers enherbés, traverserez fougeraies à perte de vue.

English : Le sentier des contrebandiers De Saint-Palais à Iholdy variante équestre

The Basque mountains are within easy reach (well shod) and varied terrain and landscapes await you

horses and riders. Stage where you will advance on tracks used by the herds

of sheep, gallop on the grassy paths, cross ferns as far as the eye can see.

Deutsch : Le sentier des contrebandiers De Saint-Palais à Iholdy variante équestre

Die baskischen Berge liegen in Reichweite der (gut beschlagenen) Hufe.Abwechslungsreiches Gelände und Landschaften erwarten

pferde und Reiter. Auf dieser Etappe reiten Sie auf Wegen, die von Herden benutzt werden

sie können auf Schafherden reiten, auf Graswegen galoppieren und durch endlose Farnwälder reiten.

Italiano :

Le montagne basche sono a portata di zoccolo (ben calzato)

cavalli e cavalieri. Una tappa in cui si cavalca sui sentieri utilizzati dalle greggi di pecore, al galoppo su sentieri erbosi

galoppano lungo sentieri erbosi, attraversano felci a perdita d’occhio.

Español : Le sentier des contrebandiers De Saint-Palais à Iholdy variante équestre

Los montes vascos están al alcance de los cascos (bien calzados)

caballos y jinetes. Una etapa en la que cabalgarás por senderos utilizados por rebaños de ovejas, galoparás por caminos de hierba

galopan por caminos de hierba, cruzan helechos hasta donde alcanza la vista.

