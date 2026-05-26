Concert de Blues Menthol Auditorium de Bideak Saint-Palais

Saint-Palais

Concert de Blues Menthol

Auditorium de Bideak 55 avenue de Gibraltar Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Reconnu pour son univers musical chaleureux et authentique, Blues Menthol propose un répertoire mêlant grands classiques du blues et influences plus contemporaines. Porté par des rythmes entraînants, des guitares expressives et une ambiance intimiste, le groupe promet un moment musical riche en émotions et en partage.

Ce concert, ouvert à tous, se déroulera dans le cadre convivial de l’Espace Culturel Bideak et permettra au public de découvrir ou redécouvrir toute la richesse du blues, musique de caractère et de passion.

L’entrée sera gratuite avec participation libre, afin de permettre au plus grand nombre de profiter de cette soirée musicale. Les amateurs de blues, de musique live et de moments chaleureux sont invités à venir nombreux partager ce rendez-vous musical à Saint-Palais. .

Auditorium de Bideak 55 avenue de Gibraltar Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 68 41 contact@chemins-bideak.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de Blues Menthol Saint-Palais a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Pays Basque