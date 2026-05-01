Saint-Palais

Marché artisanal spécial fêtes des mères

31 Impasse Behoteguy Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez nous rencontrer à notre marché éphémère spécial fêtes des mères pour offrir des créations artisanales et des bons cadeaux à vous ou votre mère. Le moulin de Behoteguy ouvrira ses portes pour vous présenter le nouvel espace spa et bien-être Itxaropen Lekua . .

31 Impasse Behoteguy Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 10 76 77 contact@chambresdhotes-spa64.fr

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English : Marché artisanal spécial fêtes des mères

L’événement Marché artisanal spécial fêtes des mères Saint-Palais a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque