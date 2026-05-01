Saint-Palais

Marché de Potier Saint Palais

2 Place de la Mairie Saint-Palais Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Découvrez le savoir-faire des céramistes et potiers lors du 32e Marché de Potiers de Saint-Palais

Le Marché de Potiers de Saint-Palais revient pour sa 32e édition les 30 et 31 mai 2026. Cet événement incontournable du nord du Cher met à l’honneur le savoir-faire des artisans potiers et céramistes dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Durant tout le week-end, le public pourra découvrir des créations originales, assister à des démonstrations et profiter d’ateliers de modelage destinés aux enfants. Organisé par une association de bénévoles, ce rendez-vous artisanal propose également une restauration sur place le samedi et le dimanche midi, avec des produits locaux et des spécialités préparées par les bénévoles. .

2 Place de la Mairie Saint-Palais 18110 Cher Centre-Val de Loire mdp.saintpalais@gmail.com

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English :

Discover the skills of ceramists and potters at the 32nd Marché de Potiers in Saint-Palais

L’événement Marché de Potier Saint Palais Saint-Palais a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BOURGES