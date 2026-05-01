Marché de Potier Saint Palais Saint-Palais
Marché de Potier Saint Palais Saint-Palais samedi 30 mai 2026.
Saint-Palais
Marché de Potier Saint Palais
2 Place de la Mairie Saint-Palais Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Découvrez le savoir-faire des céramistes et potiers lors du 32e Marché de Potiers de Saint-Palais
Le Marché de Potiers de Saint-Palais revient pour sa 32e édition les 30 et 31 mai 2026. Cet événement incontournable du nord du Cher met à l’honneur le savoir-faire des artisans potiers et céramistes dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Durant tout le week-end, le public pourra découvrir des créations originales, assister à des démonstrations et profiter d’ateliers de modelage destinés aux enfants. Organisé par une association de bénévoles, ce rendez-vous artisanal propose également une restauration sur place le samedi et le dimanche midi, avec des produits locaux et des spécialités préparées par les bénévoles. .
2 Place de la Mairie Saint-Palais 18110 Cher Centre-Val de Loire mdp.saintpalais@gmail.com
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English :
Discover the skills of ceramists and potters at the 32nd Marché de Potiers in Saint-Palais
L’événement Marché de Potier Saint Palais Saint-Palais a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BOURGES
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