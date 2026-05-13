Nuit des Musées à Bideak, Espace Culturel Bideak, Saint-Palais
Nuit des Musées à Bideak, Espace Culturel Bideak, Saint-Palais samedi 23 mai 2026.
Nuit des Musées à Bideak Samedi 23 mai, 18h00, 19h00, 20h30 Espace Culturel Bideak Pyrénées-Atlantiques
Événement
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
À l’occasion de la Nuit des Musées, Espace Culturel Bideak ouvre exceptionnellement ses portes le samedi 23 mai, de 18h à 22h.
Le public est invité à découvrir librement le musée de Basse-Navarre et des chemins de Compostelle tout au long de la soirée. Cette ouverture nocturne offre une occasion unique de parcourir les collections dans une atmosphère différente, propice à la découverte et à la contemplation.
Des visites guidées seront également proposées à 18h et à 19h, permettant d’approfondir la connaissance des lieux et de leurs richesses. L’inscription est recommandée auprès de l’Espace Culturel Bideak.
La soirée se poursuivra à 20h30 avec un concert du duo Oct’Opus, apportant une touche musicale à cet événement culturel.Le duo vous proposera un voyage musical mêlant violon, contrebasse et poésie.
Une soirée ouverte à tous, entre patrimoine et musique, pour célébrer la culture dans toute sa diversité.
Espace Culturel Bideak 55 avenue Gibraltar 64120 Palais Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 65 56 80 https://www.chemins-bideak.com/fr/ L’espace culturel Bideak est un site touristique et culturel dans l’ancien couvent franciscain de la ville de Saint-Palais au Pays basque.
Musée de Basse-Navarre, jardin paysager, expositions temporaires et cloître… Venez découvrir ce nouveau site et ses multiples surprises.
L’Espace culturel Bideak se situe au carrefour européen des chemins vers Compostelle (GR 655 / 654 / 65) Un parking gratuit est mis à votre disposition ; situé à 50m de l’accueil, au niveau du 111 avenue de Gibraltar.
Nous disposons également de 2 places handicapées devant l’accueil.
À l’occasion de la Nuit des Musées, Espace Culturel Bideak ouvre exceptionnellement ses portes le samedi 23 mai, de 18h à 22h.
©EtxekoProd
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