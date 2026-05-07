Réunion-prévention Budget et arnaques, les bons réflexes. Association Amalia Saint-Palais
Réunion-prévention Budget et arnaques, les bons réflexes. Association Amalia Saint-Palais vendredi 12 juin 2026.
Saint-Palais
Réunion-prévention Budget et arnaques, les bons réflexes.
Association Amalia 5 Rue Gambetta Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-06-12 12:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Réunion pour aider les séniors à se prémunir contre ce genre de fraudes. .
Association Amalia 5 Rue Gambetta Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 98 88
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English : Réunion-prévention Budget et arnaques, les bons réflexes.
L’événement Réunion-prévention Budget et arnaques, les bons réflexes. Saint-Palais a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Pays Basque
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