Réunion-prévention Budget et arnaques, les bons réflexes. Association Amalia Saint-Palais

Saint-Palais

Réunion-prévention Budget et arnaques, les bons réflexes.

Association Amalia 5 Rue Gambetta Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 10:00:00

fin : 2026-06-12 12:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Réunion pour aider les séniors à se prémunir contre ce genre de fraudes. .

Association Amalia 5 Rue Gambetta Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 98 88

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English : Réunion-prévention Budget et arnaques, les bons réflexes.

L’événement Réunion-prévention Budget et arnaques, les bons réflexes. Saint-Palais a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Pays Basque