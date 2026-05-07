Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Réunion-prévention Budget et arnaques, les bons réflexes. Association Amalia Saint-Palais

Réunion-prévention Budget et arnaques, les bons réflexes. Association Amalia Saint-Palais

Réunion-prévention Budget et arnaques, les bons réflexes. Association Amalia Saint-Palais vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Association Amalia

Adresse : 5 Rue Gambetta

Ville : 64120 Saint-Palais

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Palais

Réunion-prévention Budget et arnaques, les bons réflexes.

Association Amalia 5 Rue Gambetta Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-06-12 12:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Réunion pour aider les séniors à se prémunir contre ce genre de fraudes.   .

Association Amalia 5 Rue Gambetta Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 98 88 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Réunion-prévention Budget et arnaques, les bons réflexes.

L’événement Réunion-prévention Budget et arnaques, les bons réflexes. Saint-Palais a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques)