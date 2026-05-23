Tournoi de Ping Pong Salle Ithurbidea Saint-Palais

Saint-Palais

Tournoi de Ping Pong

Salle Ithurbidea 32 Bis Rue de la Bidouze Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez nombreux vous inscrire à la salle Airetik afin de disputer un tournoi de ping pong pour les licencié(e)s ou non licencié(e)s. Inscription à 9h30 pour début de la compétition à 10h00. .

Salle Ithurbidea 32 Bis Rue de la Bidouze Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 79 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de Ping Pong

L’événement Tournoi de Ping Pong Saint-Palais a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque