Tournoi de Ping Pong Salle Ithurbidea Saint-Palais
Tournoi de Ping Pong Salle Ithurbidea Saint-Palais samedi 13 juin 2026.
Saint-Palais
Tournoi de Ping Pong
Salle Ithurbidea 32 Bis Rue de la Bidouze Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez nombreux vous inscrire à la salle Airetik afin de disputer un tournoi de ping pong pour les licencié(e)s ou non licencié(e)s. Inscription à 9h30 pour début de la compétition à 10h00. .
Salle Ithurbidea 32 Bis Rue de la Bidouze Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 79 65
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English : Tournoi de Ping Pong
L’événement Tournoi de Ping Pong Saint-Palais a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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