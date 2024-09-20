Le sentier des vignes Sarras Ardèche

Le sentier des vignes

Le sentier des vignes Panneau info rando devant l’église 07370 Sarras Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Une randonnée très agréable entre une vallée sauvage et encaissée, le plateau ardéchois et les coteaux du Saint Joseph. Balade à retrouver dans notre application « les échappées inspirées » pour découvrir le parcours et dans notre guide de randonnées.

http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33

English :

A very pleasant walk between a wild and steep valley, the Ardèche plateau and the Saint Joseph hillsides. You can find this walk in our application « les échappées inspirées » to discover the route and in our walking guide.

Deutsch :

Eine sehr angenehme Wanderung zwischen einem wilden, tief eingeschnittenen Tal, dem Plateau der Ardèche und den Hängen des Saint Joseph. Diese Wanderung finden Sie in unserer App « les échappées inspées », um die Strecke zu entdecken, und in unserem Wanderführer.

Italiano :

Una passeggiata molto piacevole tra una valle selvaggia e ripida, l’altopiano dell’Ardèche e le colline di Saint Joseph. Potete trovare questa passeggiata nella nostra applicazione « les échappées inspirées » per scoprire il percorso e nella nostra guida a piedi.

Español :

Un paseo muy agradable entre un valle salvaje y escarpado, la meseta de Ardèche y las laderas de Saint Joseph. Puede encontrar este paseo en nuestra aplicación « les échappées inspirées » para descubrir la ruta y en nuestra guía de senderismo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-20 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme