25° Journées Africaines Rue des Ecoles Publiques Sarras
25° Journées Africaines Rue des Ecoles Publiques Sarras samedi 30 mai 2026.
Sarras
25° Journées Africaines
Rue des Ecoles Publiques Complexe sportif Sarras Ardèche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Faire connaître la culture africaine par le biais d’événements artisanat, musique, films, danses…etc… Ce qui permet d’offrir aux habitants de de notre région une ouverture sur d’autres cultures. Animer la vie locale.
.
Rue des Ecoles Publiques Complexe sportif Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 42 69 sarras-alc@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Promote African culture through events: crafts, music, films, dances, etc? In this way, we open up our region to other cultures. Animate local life.
L’événement 25° Journées Africaines Sarras a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
À voir aussi à Sarras (Ardèche)
- Trail du Saint Joseph Sarras 11 avril 2026
- Trail du St Joseph Rivière d’ay Sarras 12 avril 2026
- La marche du St Joseph Rivière d’ay Sarras 12 avril 2026
- Les Terrasses Sarras Ardèche 1 mai 2026
- De la rivière d’Ay au Rhône Sarras Ardèche 1 mai 2026