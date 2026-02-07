25° Journées Africaines Rue des Ecoles Publiques Sarras

Sarras

25° Journées Africaines

Rue des Ecoles Publiques Complexe sportif Sarras Ardèche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Faire connaître la culture africaine par le biais d’événements artisanat, musique, films, danses…etc… Ce qui permet d’offrir aux habitants de de notre région une ouverture sur d’autres cultures. Animer la vie locale.

.

Rue des Ecoles Publiques Complexe sportif Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 42 69 sarras-alc@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Promote African culture through events: crafts, music, films, dances, etc? In this way, we open up our region to other cultures. Animate local life.

L’événement 25° Journées Africaines Sarras a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche