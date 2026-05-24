Bal et feu d’artifice stade de la rivère d’AY Sarras
Bal et feu d’artifice stade de la rivère d’AY Sarras lundi 13 juillet 2026.
Sarras
Bal et feu d’artifice
stade de la rivère d’AY rue champ de l’homme Sarras Ardèche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:30:00
fin : 2026-07-13 02:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Bal du 13 juillet organisé par le comité des fêtes dès 20h30.
Suivi du feu d’artifice offert par la municipalité tiré à la tombée de la nuit.
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stade de la rivère d’AY rue champ de l’homme Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 02 39 15 cdf.sarras07@gmail.com
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English :
July 13th Ball organized by the Comité des fêtes from 8:30pm.
Followed by a fireworks display offered by the municipality at dusk.
L’événement Bal et feu d’artifice Sarras a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche