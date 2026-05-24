Bal et feu d’artifice stade de la rivère d’AY Sarras

Sarras

Bal et feu d’artifice

stade de la rivère d’AY rue champ de l’homme Sarras Ardèche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:30:00

fin : 2026-07-13 02:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Bal du 13 juillet organisé par le comité des fêtes dès 20h30.

Suivi du feu d’artifice offert par la municipalité tiré à la tombée de la nuit.

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stade de la rivère d’AY rue champ de l’homme Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 02 39 15 cdf.sarras07@gmail.com

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English :

July 13th Ball organized by the Comité des fêtes from 8:30pm.

Followed by a fireworks display offered by the municipality at dusk.

L’événement Bal et feu d’artifice Sarras a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche