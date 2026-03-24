Apéro sunset dans les vignes (Domaine Duclot) Domaine DUCLOT Sarras

Apéro sunset dans les vignes (Domaine Duclot)

Domaine DUCLOT Crizinas Sarras Ardèche

Tarif : 37 – 37 – 37 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28 2026-08-06

Un moment suspendu dans les vignobles, par une douce soirée d’été. Coucher de soleil, apéro, visite et dégustation de vin chez le vigneron avec vue incroyable sur le Rhône. Un beau programme pour cette soirée.

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Domaine DUCLOT Crizinas Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33 porte@dromardeche.fr

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English :

A suspended moment among the vineyards on a gentle summer evening. Sunset, an aperitif, a visit and wine tasting with the winemaker, all with a breathtaking view over the Rhône. A wonderful programme for the evening.

L’événement Apéro sunset dans les vignes (Domaine Duclot) Sarras a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche