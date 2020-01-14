Parcours historique Sarras Ardèche

Parcours historique Sarras Ardèche vendredi 1 août 2025.

Parcours historique

Parcours historique Village 07370 Sarras Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Visitez le coeur du vieux village au gré du parcours historique fléché. Dépliant à disposition à la mairie.

+33 4 75 23 04 81

English : Historic path

Discover the heart of the village along the signposted historical trail. Information leaflet available at the town Hall or Tourist Office in St Vallier.

Deutsch : Historic path

Besuchen Sie das Herz des alten Dorfes auf dem beschilderten historischen Rundgang. Faltblatt im Rathaus erhältlich.

Italiano :

Visitate il cuore dell’antico villaggio lungo il percorso storico segnalato. Opuscolo disponibile presso il municipio.

Español : Historic path

Visite el corazón del antiguo pueblo a lo largo de la ruta histórica señalizada. Folleto disponible en el ayuntamiento.

