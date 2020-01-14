Parcours historique Sarras Ardèche
Parcours historique Village 07370 Sarras Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
Visitez le coeur du vieux village au gré du parcours historique fléché. Dépliant à disposition à la mairie.
+33 4 75 23 04 81
English : Historic path
Discover the heart of the village along the signposted historical trail. Information leaflet available at the town Hall or Tourist Office in St Vallier.
Deutsch : Historic path
Besuchen Sie das Herz des alten Dorfes auf dem beschilderten historischen Rundgang. Faltblatt im Rathaus erhältlich.
Italiano :
Visitate il cuore dell’antico villaggio lungo il percorso storico segnalato. Opuscolo disponibile presso il municipio.
Español : Historic path
Visite el corazón del antiguo pueblo a lo largo de la ruta histórica señalizada. Folleto disponible en el ayuntamiento.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-01-14 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme