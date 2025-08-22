Le Sentier du Mérou Fréjus Var
Le Sentier du Mérou
Le Sentier du Mérou Port-Fréjus 83600 Fréjus Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Une invitation ludique à la réflexion autour de la protection de la biodiversité marine.
https://www.portfrejus.fr/sentiers/ +33 4 94 82 63 00
English :
A playful invitation to think about protecting marine biodiversity.
Deutsch :
Eine spielerische Einladung zum Nachdenken über den Schutz der biologischen Vielfalt der Meere.
Italiano :
Un invito giocoso a riflettere sulla tutela della biodiversità marina.
Español :
Una invitación lúdica a reflexionar sobre la protección de la biodiversidad marina.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-02-01 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme