Le Tacot Cathare Albi Tarn

Si vous souhaitez visiter Albi et ses environs de manière originale et conviviale, le Tacot Cathare est fait pour vous ! Partez en 2CV avec notre guide conférencier à la découverte de notre territoire et de son histoire pour une expérience inoubliable !

https://www.letacotcathare.fr/ +33 6 70 53 49 59

English : Le Tacot Cathare guided tours

If you want to visit Albi and its surroundings in an original and friendly way, the Tacot Cathare is for you! Go in a 2CV with our tour guide to discover our territory and its history for an unforgettable experience!

Deutsch : Le Tacot Cathare

Wenn Sie Albi und seine Umgebung auf originelle und gesellige Weise besichtigen möchten, ist der Tacot Cathare genau das Richtige für Sie! Fahren Sie mit unserem Fremdenführer und Conferencier in einem 2CV los, um unsere Gegend und ihre Geschichte zu entdecken ein unvergessliches Erlebnis!

Italiano :

Se volete visitare Albi e i suoi dintorni in modo originale e amichevole, il Tacot Cathare fa al caso vostro! Partite in 2CV con la nostra guida turistica per scoprire la nostra regione e la sua storia per un’esperienza indimenticabile!

Español : Le Tacot Cathare visitas guiadas

Si quieres visitar Albi y sus alrededores de una manera original y amigable, ¡el Tacot Cathare es para ti! ¡Vaya en un 2CV con nuestro guía turístico para descubrir nuestro territorio y su historia para una experiencia inolvidable!

