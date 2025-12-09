Le tour de la Vallée Bleue en VAE Montalieu-Vercieu Isère

Le tour de la Vallée Bleue en VAE

Le tour de la Vallée Bleue en VAE 9 rue de la Capitainerie 38390 Montalieu-Vercieu Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Itinéraire sans difficulté permettant de découvrir les rives du fleuve du département de l’Isère à Montalieu-Vercieu au Point Vert de Serrières de Briord dans l’Ain

http://www.valleebleue.org/

English :

An easy route along the banks of the river from the Isère department at Montalieu-Vercieu to the Green Point at Serrières de Briord in the Ain department

Deutsch :

Unschwierige Route, die es ermöglicht, die Ufer des Flusses vom Departement Isère in Montalieu-Vercieu bis zum Grünen Punkt in Serrières de Briord im Departement Ain zu entdecken

Italiano :

Un percorso facile lungo le rive del fiume dal dipartimento dell’Isère a Montalieu-Vercieu fino al Punto Verde di Serrières de Briord nel dipartimento dell’Ain

Español :

Una ruta fácil por las orillas del río desde el departamento de Isère, en Montalieu-Vercieu, hasta el Punto Verde de Serrières de Briord, en el departamento de Ain

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme