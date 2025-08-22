Le tour des lacs en vélo électrique Huez Isère
Le tour des lacs en vélo électrique Huez Isère vendredi 1 mai 2026.
Le tour des lacs en vélo électrique
Le tour des lacs en vélo électrique 38750 Huez Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Une promenade magnifique où vous irez tranquillement de lac en lac, les points de vue sur les vallées et massifs environnants s’enchaînent avec bonheur. On peut rouler seulement sur des pistes larges ou revenir par un sentier monotrace à vous de choisir !
https://www.bike-oisans.com/ +33 4 76 11 44 44
English : Around the Lakes by e-bike
This is a magnificent ride during which you can wander from lake from lake, with a series of stunning views over the surrounding valleys and mountains. You can either stay on wide tracks or return on a single-track path. It’s up to you.
Deutsch :
Eine wunderschöne Wanderung, bei der Sie gemütlich von See zu See fahren werden. Die Aussichtspunkte auf die umliegenden Täler und Massive reihen sich glücklich aneinander. Man kann nur auf breiten Pisten fahren oder über einen einspurigen Weg zurückkehren Sie haben die Wahl!
Italiano :
Una magnifica passeggiata in cui si passa tranquillamente da un lago all’altro, i punti di vista sulle valli e sui massicci circostanti si susseguono con allegria. Potete pedalare solo su piste larghe o tornare indietro su un sentiero a binario unico, la scelta è vostra!
Español :
Un magnífico paseo en el que irás tranquilamente de lago en lago, los miradores sobre los valles y macizos circundantes se suceden con alegría. Puedes circular sólo por pistas anchas o volver por un camino de una sola pista, ¡tú eliges!
