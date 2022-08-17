Le vignoble de la Sainte-Baume, un terroir sacré Aubagne Bouches-du-Rhône

Le vignoble de la Sainte-Baume, un terroir sacré

Une forêt primaire, unique et magique, un massif qui règne en maître sur les vallées environnantes, un impressionnant pic culminant à 1041 m, la Sainte-Baume impose son sacre comme nulle autre.

English :

A primary forest, unique and magical, a massif that reigns supreme over the surrounding valleys, an impressive peak culminating at 1041 m, the Sainte-Baume imposes its coronation like no other.

Deutsch :

Ein einzigartiger und magischer Primärwald, ein Massiv, das die umliegenden Täler beherrscht, ein beeindruckender Gipfel mit einer Höhe von 1041 m die Sainte-Baume setzt ihre Krönung durch wie keine andere.

Italiano :

Una foresta primaria unica e magica, un massiccio che regna sovrano sulle valli circostanti, una vetta imponente che culmina a 1041 m, la Sainte-Baume impone la sua sacralità come nessun altro.

Español :

Un bosque primario único y mágico, un macizo que reina sobre los valles circundantes, un pico impresionante que culmina a 1041 m, el Sainte-Baume impone su carácter sagrado como ningún otro.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-08-17 par Provence Tourisme