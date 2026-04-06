Le vignoble de Sainte-Victoire, sous l’oeil de Cezanne Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le vignoble de Sainte-Victoire, sous l’oeil de Cezanne

Le vignoble de Sainte-Victoire, sous l’oeil de Cezanne 13090 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Une route touristique d’une journée, autour de la Sainte-Victoire, de ses vignobles, de ses paysages.

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English :

A one-day tour of Sainte-Victoire, its vineyards and landscapes.

Deutsch :

Eine eintägige Touristenroute rund um den Sainte-Victoire, seine Weinberge und Landschaften.

Italiano :

Una visita di un giorno a Sainte-Victoire, ai suoi vigneti e ai suoi paesaggi.

Español :

Recorrido de un día por Sainte-Victoire, sus viñedos y paisajes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-11 par Provence Tourisme