L’église Saint-Etienne Parcours Beauvais Beauvais Oise

L’église Saint-Etienne Parcours Beauvais Office de tourisme 60000 Beauvais Oise Hauts-de-France
Durée : 30 Distance : 1200.0 Tarif :
Nous vous proposons de visiter la ville historique selon 3 circuits au choix parcourant chacun une partie du centre-ville.
English : L’église Saint-Etienne Parcours Beauvais
We offer a choice of 3 tours of the historic town, each covering a different part of the city center.
Deutsch : L’église Saint-Etienne Parcours Beauvais
Wir schlagen Ihnen vor, die historische Stadt auf drei verschiedenen Rundgängen zu besichtigen, von denen jeder einen Teil des Stadtzentrums durchläuft.
Italiano :
Vi offriamo una scelta di 3 tour della città storica, ognuno dei quali copre una parte diversa del centro storico.
Español : L’église Saint-Etienne Parcours Beauvais
Le ofrecemos la posibilidad de elegir entre 3 recorridos por la ciudad histórica, cada uno de los cuales abarca una parte diferente del centro de la ciudad.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France