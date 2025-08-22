Les balcons d’Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône
Les balcons d’Aubagne OTI Aubagne 8 cours Barthélémy 13400 Aubagne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 60 Distance : 10700.0 Tarif :
Un petit parcours urbain vous donnant une première vue d’Aubagne.
http://www.tourisme-paysdaubagne.fr/ +33 4 42 03 49 98
English :
A short urban tour giving you a first view of Aubagne.
Deutsch :
Ein kurzer Stadtrundgang, der Ihnen einen ersten Eindruck von Aubagne vermittelt.
Italiano :
Un breve tour urbano che vi permetterà di avere una prima visione di Aubagne.
Español :
Un breve recorrido urbano que le ofrece una primera visión de Aubagne.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-01-18 par Provence Tourisme Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile