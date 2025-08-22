Les Caillettes Nibelle Loiret

Les Caillettes A pieds

Les Caillettes Place de l’Eglise 45340 Nibelle Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 255 Distance : 12400.0 Tarif :

Depuis le village de Nibelle situé à la lisière de la forêt d’Orléans, cette boucle permet d’atteindre le belvédère des Caillettes qui offre un panorama à 360° au-dessus de la cime des arbres.

English : Les Caillettes

Starting from the village of Nibelle located at the edge of the Forest of Orléans, this loop leads to the Caillettes lookout which offers 360° views over the treetops.

Deutsch :

Vom Dorf Nibelle am Rande des Waldes von Orléans führt dieser Rundweg zum Aussichtspunkt Caillettes, der ein 360°-Panorama über den Baumwipfeln bietet.

Italiano :

Dal villaggio di Nibelle, ai margini della foresta di Orléans, questo anello conduce al belvedere di Caillettes, che offre un panorama a 360° sulle cime degli alberi.

Español :

Desde el pueblo de Nibelle, en el límite del bosque de Orléans, este bucle conduce al mirador de las Caillettes, que ofrece una panorámica de 360° sobre las copas de los árboles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par SIT Centre-Val de Loire