Les châteaux de l’Orne et de l’Odon Laize-Clinchamps Calvados

Les châteaux de l’Orne et de l’Odon

Les châteaux de l’Orne et de l’Odon 18 Route de la Vallée de l’Orne 14320 Laize-Clinchamps Calvados Normandie

Découvrez les magnifiques châteaux et paysages de la vallée de l’Orne et de l’Odon avec ce parcours de 39,6 km. Ce circuit vous emmène à travers des sites historiques et naturels remarquables, tels que la Ferme de la Roque, le Parc du Vivier, et le Bois des Amis de Jean Bosco. Vous passerez également par des lieux emblématiques comme le Château de Baron et la Cote 112, un site stratégique de la Seconde Guerre mondiale.

+33 2 31 50 09 72

English : Les châteaux de l’Orne et de l’Odon

Discover the magnificent châteaux and landscapes of the Orne and Odon valleys on this 39.6 km trail. This circuit takes you past remarkable historical and natural sites such as Ferme de la Roque, Parc du Vivier and Bois des Amis de Jean Bosco. You’ll also pass iconic sites such as Château de Baron and Cote 112, a World War II strategic site.

Deutsch :

Entdecken Sie auf dieser 39,6 km langen Strecke die wunderschönen Schlösser und Landschaften des Orne- und Odon-Tals. Diese Strecke führt Sie an bemerkenswerten historischen und natürlichen Stätten wie der Ferme de la Roque, dem Parc du Vivier und dem Bois des Amis de Jean Bosco vorbei. Sie kommen auch an symbolträchtigen Orten wie dem Château de Baron und der Cote 112, einem strategischen Ort aus dem Zweiten Weltkrieg, vorbei.

Italiano :

Scoprite i magnifici castelli e i paesaggi delle valli dell’Orne e dell’Odon su questo percorso di 39,6 km. L’itinerario passa accanto a siti storici e naturali notevoli come la Ferme de la Roque, il Parc du Vivier e il Bois des Amis de Jean Bosco. Passerete anche per siti iconici come lo Château de Baron e la Cote 112, un sito strategico durante la Seconda Guerra Mondiale.

Español :

Descubra los magníficos castillos y paisajes de los valles de Orne y Odon en este sendero de 39,6 km. La ruta pasa por lugares históricos y naturales notables, como la Ferme de la Roque, el Parc du Vivier y el Bois des Amis de Jean Bosco. También pasará por lugares emblemáticos como el Château de Baron y la Cote 112, un lugar estratégico durante la Segunda Guerra Mundial.

