Les chemins de la contrebande L’Orlogeur Morteau Doubs

Les chemins de la contrebande L’Orlogeur A pieds

Les chemins de la contrebande L’Orlogeur 25500 Morteau Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 60000.0 Tarif :

Marchez sur les pas de l’Orlogeur et aventurez-vous sur la piste de la contrebande horlogère, en 5 étapes entre Morteau (France) et La Chaux-de-Fonds (Suisse). De part et d’autre du Saut du Doubs, vous découvrirez des paysages majestueux, des sites naturels et patrimoniaux d’exception et des musées emplis de richesses, fruits du savoir-faire horloger local. Durée de l’itinéraire 5 jours Longueur du parcours 60 km

https://www.lescheminsdelacontrebande.com/

English :

Walk in the footsteps of the Orlogeur and venture on the trail of watchmaking smuggling, in 5 stages between Morteau (France) and La Chaux-de-Fonds (Switzerland). On both sides of the Saut du Doubs, you will discover majestic landscapes, exceptional natural and heritage sites and museums full of treasures, fruits of the local watchmaking know-how. Duration of the itinerary: 5 days Length of the route: 60 km

Deutsch :

Treten Sie in die Fußstapfen des Uhrmachers und begeben Sie sich auf die Spuren des Uhrenschmuggels in 5 Etappen zwischen Morteau (Frankreich) und La Chaux-de-Fonds (Schweiz). Auf beiden Seiten des Saut du Doubs werden Sie majestätische Landschaften, außergewöhnliche Natur- und Kulturerbestätten und Museen voller Reichtümer entdecken, die das Ergebnis des lokalen Know-hows in der Uhrmacherei sind. Dauer der Route: 5 Tage Länge der Route: 60 km

Italiano :

Seguite le tracce dell’ Orlogeur e avventuratevi sulle tracce del contrabbando di orologi, in 5 tappe tra Morteau (Francia) e La Chaux-de-Fonds (Svizzera). Da una parte e dall’altra del Saut du Doubs, scoprirete paesaggi maestosi, siti naturali e patrimoniali eccezionali e musei pieni di tesori, frutto del know-how dell’orologeria locale. Durata del percorso: 5 giorni Lunghezza del percorso: 60 km

Español :

Siga los pasos del Orlogeur y aventúrese tras la pista del contrabando relojero, en 5 etapas entre Morteau (Francia) y La Chaux-de-Fonds (Suiza). A ambos lados del Saut du Doubs, descubrirá paisajes majestuosos, parajes naturales y patrimoniales excepcionales y museos llenos de tesoros, fruto del saber hacer relojero local. Duración de la ruta: 5 días Longitud de la ruta: 60 km

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-07 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data