Les Dolmens de Miers Miers Lot

Les Dolmens de Miers

Les Dolmens de Miers 46500 Miers Lot Occitanie

Durée : 150 Distance : 6600.0 Tarif :

Au départ de l’archéosite des Fieux, voyagez dans le temps et cheminez le long de dolmens du causse de Gramat.

Au sud de Miers, le paysage vallonné, verdoyant, bocager, parcouru par des cours d’eau est caractéristique du Limargue et de ses terrains rendus imperméables par la présence d’argiles

English :

Starting from the Fieux archaeosite, travel back in time along the dolmens of the Causse de Gramat.

South of Miers, the hilly, green, hedged landscape, criss-crossed by streams, is characteristic of the Limargue and its soils made impermeable by the presence of clay

Deutsch :

Machen Sie vom Archäosite des Fieux aus eine Zeitreise und wandern Sie entlang der Dolmen der Causse de Gramat.

Südlich von Miers ist die hügelige, grüne, von Wasserläufen durchzogene Landschaft mit ihren Hecken typisch für die Limargue und ihre Böden, die durch Lehm undurchlässig geworden sind

Italiano :

Partendo dall’archaeosite di Les Fieux, viaggiate indietro nel tempo e passeggiate lungo i dolmen della Causse de Gramat.

A sud di Miers, il paesaggio collinare, verdeggiante e coperto di siepi, attraversato da ruscelli, è caratteristico della Limargue e dei suoi terreni resi impermeabili dalla presenza di argilla

Español :

Saliendo del arcaeosite de Les Fieux, viaje en el tiempo y recorra los dólmenes de la Causse de Gramat.

Al sur de Miers, el paisaje montañoso, verde y rodeado de setos, surcado por arroyos, es característico de la Limargue y de sus suelos impermeables por la presencia de arcilla

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-04 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot