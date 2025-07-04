Pays d’Art et d’Histoire Visite découverte La Source Salmière et le thermalisme de la source Salmière Miers

Pays d’Art et d’Histoire Visite découverte La Source Salmière et le thermalisme

de la source Salmière à Miers-Alvignac Miers Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 10:30:00

fin : 2026-04-28 12:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Bijou de l’architecture thermale du XXe siècle, la Source Salmière et son surprenant Pavillon des eaux, est un écrin de verdure où vous découvrirez l’histoire du thermalisme et le développement du tourisme sur le territoire.

Réservation obligatoire sur le site www.pays-vallee-dordogne.com 05 65 33 81 36

et dans les offices de tourisme

Bijou de l’architecture thermale du XXe siècle, la Source Salmière et son surprenant Pavillon des eaux, est un écrin de verdure où vous découvrirez l’histoire du thermalisme et le développement du tourisme sur le territoire.

Réservation obligatoire sur le site www.pays-vallee-dordogne.com 05 65 33 81 36

et dans les offices de tourisme

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de la source Salmière à Miers-Alvignac Miers 46500 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

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English :

A jewel of 20th-century spa architecture, the Source Salmière and its surprising Pavillon des eaux, is a green setting where you’ll discover the history of thermalism and the development of tourism in the area.

Booking required on www.pays-vallee-dordogne.com 05 65 33 81 36

and at tourist offices

L’événement Pays d’Art et d’Histoire Visite découverte La Source Salmière et le thermalisme Miers a été mis à jour le 2026-03-17 par VD Pays Art & Histoire