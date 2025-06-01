Les Jacquemarts en attelage Val-de-Scie Seine-Maritime

Les Jacquemarts en attelage Val-de-Scie Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

Les Jacquemarts en attelage

Les Jacquemarts en attelage 76720 Val-de-Scie Seine-Maritime Normandie

Durée : 120 Distance : 11000.0 Tarif :

Voici un parcours idéal pour une demi journée en attelage ! Partez à la découverte d’Auffay et de son ancienne collégiale Notre Dame, remontant aux Xlème et XIIème siècle et inscrite aux Monuments Historiques.Prenez le temps de vous arrêter pour rencontrer les célèbres Jacquemarts HOUZOU BENARD et PAQUET SIVIERE, deux automates du XVIIIème siècle occupant la tour du même nom.

English : Les Jacquemarts en attelage

This is an ideal course for a half day in the carriage! Discover Auffay and its former collegiate church Notre Dame, dating back to the Xlème and XIIth century and listed as a Historical Monument. Take the time to stop and meet the famous Jacquemarts HOUZOU BENARD and PAQUET SIVIERE, two XVIIIth century automatons occupying the tower of the same name.

Deutsch :

Dies ist eine ideale Strecke für einen halben Tag mit dem Gespann! Entdecken Sie Auffay und seine alte Stiftskirche Notre Dame, die aus dem 11. und 12. Jahrhundert stammt und unter Denkmalschutz steht. Nehmen Sie sich Zeit, um die berühmten Jacquemarts HOUZOU BENARD und PAQUET SIVIERE zu besichtigen, zwei Automaten aus dem 18.

Italiano :

Ecco un percorso ideale per una mezza giornata in auto! Scoprite Auffay e la sua antica chiesa collegiata, Notre Dame, risalente all’XI e XII secolo e classificata come Monumento Storico, e prendetevi il tempo di incontrare i famosi Jacquemarts HOUZOU BENARD e PAQUET SIVIERE, due automi del XVIII secolo che si trovano nell’omonima torre.

Español :

Esta es una ruta ideal para un viaje de medio día Descubra Auffay y su antigua colegiata, Notre Dame, que data de los siglos XI y XII y está catalogada como Monumento Histórico, y tómese el tiempo de conocer a los famosos jacquemarts HOUZOU BENARD y PAQUET SIVIERE, dos autómatas del siglo XVIII en la torre del mismo nombre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme