Les lavoirs et la chaume de Thury à cheval Thury Yonne

Les lavoirs et la chaume de Thury à cheval A cheval Difficulté moyenne

Les lavoirs et la chaume de Thury à cheval 89520 Thury Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 22000.0 Tarif :

Un circuit pour amateurs de randonnée équidés attelés ou non, avec patrimoine naturel et bâti. De quoi se régaler ! Mais en restant prudent !

Difficulté moyenne

+33 3 86 45 61 31

English :

A circuit for both harnessed and unharnessed equestrian enthusiasts, with natural and built heritage. A real treat! But be careful!

Deutsch :

Ein Rundweg für Liebhaber von Ausflügen mit oder ohne Pferde, mit Natur- und Baudenkmälern. Es gibt viel zu genießen! Aber bleiben Sie vorsichtig!

Italiano :

Un percorso per gli amanti dell’equitazione, con o senza briglie, con un patrimonio naturale ed edilizio. Un vero piacere! Ma attenzione!

Español :

Un recorrido para los amantes de la equitación, con o sin silla, con un patrimonio natural y construido. Una auténtica delicia Pero ¡cuidado!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data