Les lavoirs et la chaume de Thury à cheval Thury Yonne

Les lavoirs et la chaume de Thury à cheval 89520 Thury Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 22000.0 Tarif :
Un circuit pour amateurs de randonnée équidés attelés ou non, avec patrimoine naturel et bâti. De quoi se régaler ! Mais en restant prudent !
+33 3 86 45 61 31
English :
A circuit for both harnessed and unharnessed equestrian enthusiasts, with natural and built heritage. A real treat! But be careful!
Deutsch :
Ein Rundweg für Liebhaber von Ausflügen mit oder ohne Pferde, mit Natur- und Baudenkmälern. Es gibt viel zu genießen! Aber bleiben Sie vorsichtig!
Italiano :
Un percorso per gli amanti dell’equitazione, con o senza briglie, con un patrimonio naturale ed edilizio. Un vero piacere! Ma attenzione!
Español :
Un recorrido para los amantes de la equitación, con o sin silla, con un patrimonio natural y construido. Una auténtica delicia Pero ¡cuidado!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data