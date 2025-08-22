Les lavoirs et la chaume de Thury en VTT Thury Yonne

Les lavoirs et la chaume de Thury en VTT Thury Yonne vendredi 1 mai 2026.

Les lavoirs et la chaume de Thury en VTT En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Les lavoirs et la chaume de Thury en VTT Parvis l’église Saint-Julien 89520 Thury Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 22290.0 Tarif :

Un circuit VTT pour amateurs de randonnée avec patrimoine naturel et bâti. De quoi se régaler! Mais en restant prudent!
Difficulté moyenne

https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/#component=marqueBlanche&task=showRando&idRandonnee=76315&idPro=51966   +33 3 86 45 61 31

English :

A mountain bike circuit for hiking enthusiasts with natural and built heritage. What to enjoy! But be careful!

Deutsch :

Eine Mountainbike-Tour für Liebhaber von Wanderungen mit Natur- und Baudenkmälern. Es gibt viel zu entdecken! Aber Vorsicht!

Italiano :

Un percorso in mountain bike per gli amanti dell’escursionismo con un patrimonio naturale ed edilizio. Qualcosa di piacevole! Ma attenzione!

Español :

Una ruta en bicicleta de montaña para aficionados al senderismo con un patrimonio natural y construido. ¡Algo para disfrutar! Pero ¡cuidado!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data