Les lavoirs et la chaume de Thury en VTT Thury Yonne

Les lavoirs et la chaume de Thury en VTT Parvis l'église Saint-Julien 89520 Thury Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 22290.0
Un circuit VTT pour amateurs de randonnée avec patrimoine naturel et bâti. De quoi se régaler! Mais en restant prudent!
Difficulté moyenne
English :
A mountain bike circuit for hiking enthusiasts with natural and built heritage. What to enjoy! But be careful!
Deutsch :
Eine Mountainbike-Tour für Liebhaber von Wanderungen mit Natur- und Baudenkmälern. Es gibt viel zu entdecken! Aber Vorsicht!
Italiano :
Un percorso in mountain bike per gli amanti dell’escursionismo con un patrimonio naturale ed edilizio. Qualcosa di piacevole! Ma attenzione!
Español :
Una ruta en bicicleta de montaña para aficionados al senderismo con un patrimonio natural y construido. ¡Algo para disfrutar! Pero ¡cuidado!
