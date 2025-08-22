Les loges de vignolles Serruelles Cher

Les loges de vignolles En VTC

Les loges de vignolles Serruelles 18190 Serruelles Cher Centre-Val de Loire

Durée : 105 Distance : 6350.0 Tarif :

Envie d’une petite sortie pour prendre l’air, Serruelles vous attend avec son parcours d’un peu plus de 6 km

+33 2 48 60 20 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

If you want to go out and get some fresh air, Serruelles is waiting for you with its 6 km long trail

Deutsch :

Lust auf einen kleinen Ausflug an die frische Luft? Serruelles erwartet Sie mit seiner etwas mehr als 6 km langen Strecke

Italiano :

Se volete fare una breve passeggiata per prendere un po’ d’aria fresca, Serruelles vi aspetta con il suo percorso di 6 km

Español :

Si quiere dar un pequeño paseo para tomar aire fresco, Serruelles le espera con su ruta de 6 km

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-11 par SIT Centre-Val de Loire