Les lutrins du Patrimoine Moûtiers Savoie
Les lutrins du Patrimoine Moûtiers Savoie vendredi 1 mai 2026.
Les lutrins du Patrimoine
Les lutrins du Patrimoine 23 place Saint Pierre 73600 Moûtiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Des lutrins sont disposés devant les sites importants de la ville
+33 4 79 24 04 23
English :
Lecterns are placed in front of important sites in the city
Deutsch :
Vor den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt werden Pinnwände aufgestellt
Italiano :
I leggii sono collocati davanti ai luoghi più importanti della città
Español :
Los atriles se colocan delante de los lugares importantes de la ciudad
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme