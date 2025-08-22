Les lutrins du Patrimoine Moûtiers Savoie

Les lutrins du Patrimoine

Les lutrins du Patrimoine 23 place Saint Pierre 73600 Moûtiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Des lutrins sont disposés devant les sites importants de la ville

+33 4 79 24 04 23

English :

Lecterns are placed in front of important sites in the city

Deutsch :

Vor den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt werden Pinnwände aufgestellt

Italiano :

I leggii sono collocati davanti ai luoghi più importanti della città

Español :

Los atriles se colocan delante de los lugares importantes de la ciudad

