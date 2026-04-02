Les portes de la Forêt d’Orient Vendeuvre-sur-Barse Aube

Les portes de la Forêt d’Orient Facile

Les portes de la Forêt d’Orient 10140 Vendeuvre-sur-Barse Aube Grand Est

Durée : Distance : 69100.0 Tarif :

Les portes de la Forêt d’Orient “ 69 km “ niveau facile. A voir lors de votre circuit: Vendeuvre-sur-Barse, Eglise à pans de bois de Chauffour-les-Bailly, Points de vue tout au long du parcours, Ferme pédagogique de Champ sur Barse. A proximité Lacs de la Forêt d’Orient

Facile

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English :

Les portes de la Forêt d’Orient ? 69 km ? easy level. Things to see on your tour: Vendeuvre-sur-Barse, Chauffour-les-Bailly timber-framed church, viewpoints along the way, Champ sur Barse educational farm. Nearby: Forêt d’Orient lakes

Deutsch :

Les portes de la Forêt d’Orient ? 69 km ? leichtes Niveau. Sehenswürdigkeiten auf Ihrer Rundreise: Vendeuvre-sur-Barse, Fachwerkkirche von Chauffour-les-Bailly, Aussichtspunkte entlang der Strecke, Pädagogischer Bauernhof von Champ sur Barse. In der Nähe: Seen des Forêt d’Orient

Italiano :

Les portes de la Forêt d’Orient ? 69 km ? livello facile. Da vedere: Vendeuvre-sur-Barse, la chiesa a graticcio di Chauffour-les-Bailly, i punti panoramici lungo il percorso, la fattoria didattica di Champ sur Barse. Nelle vicinanze: Laghi della Forêt d’Orient

Español :

Les portes de la Forêt d’Orient ? 69 km ? nivel fácil. Lugares de interés: Vendeuvre-sur-Barse, la iglesia de madera de Chauffour-les-Bailly, los miradores del camino, la granja pedagógica de Champ sur Barse. En los alrededores: Lagos de la Forêt d’Orient

Cet itinéraire a été mise à jour le 2011-08-08 par Aube en Champagne Attractivité