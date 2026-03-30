Rassemblement de véhicules anciens Vendeuvre-sur-Barse
Rassemblement de véhicules anciens Vendeuvre-sur-Barse dimanche 17 mai 2026.
Rassemblement de véhicules anciens
Parc du château Vendeuvre-sur-Barse Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Vous aimez les véhicules anciens, les voitures vintages ? Alors rendez-vous dans le cadre verdoyant du parc du château de Vendeuvre-sur-Barse ! L’association Les Belles Vendeuvroises organise un rassemblement de véhicules anciens agrémenté d’animations thématiques.
Au programme exposition, bourse en lien avec les véhicules anciens, animations diverses, buvette et restauration sur place. .
Parc du château Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 6 58 54 87 91
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English :
L’événement Rassemblement de véhicules anciens Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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