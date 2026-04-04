Visite d’entreprise Baroclean Vendeuvre-sur-Barse
Visite d’entreprise Baroclean Vendeuvre-sur-Barse mercredi 20 mai 2026.
Vendeuvre-sur-Barse
Visite d’entreprise Baroclean
Zone Industrielle de Bellevue Vendeuvre-sur-Barse Aube
Tarif : – – Eur
5
Supplément
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Connaissez-vous l’entreprise Baroclean de Vendeuvre-sur-Barse ? Il s’agit d’un fabricant d’hydrocureur 100% français, qui existe depuis plus de 35 ans ! L’entreprise conçoit plus de 200 équipements par an. Elle est spécialisée dans les interventions d’urgence, l’environnement urbain et les sites difficile d’accès.
Venez découvrir les coulisses de cette entreprise locale grâce à l’association Les Amis du Parc ! Au cours d’une visite commentée, vous connaîtrez tous les moindres détails de l’entreprise et de son savoir-faire.
Pensez à vous inscrire ! 5 .
Zone Industrielle de Bellevue Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 07 83 aap.pnrfo@@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite d’entreprise Baroclean Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
À voir aussi à Vendeuvre-sur-Barse (Aube)
- Café Philo Sommes-nous maîtres ou esclaves de nos corps ? Vendeuvre-sur-Barse 18 avril 2026
- Les lacs et le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient Vendeuvre-sur-Barse Aube 1 mai 2026
- Les portes de la Forêt d’Orient Vendeuvre-sur-Barse Aube 1 mai 2026
- Rassemblement de véhicules anciens Vendeuvre-sur-Barse 17 mai 2026
- Vide-greniers Vendeuvre-sur-Barse 14 juillet 2026