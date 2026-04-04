Vendeuvre-sur-Barse

Visite d’entreprise Baroclean

Zone Industrielle de Bellevue Vendeuvre-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

5

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Connaissez-vous l’entreprise Baroclean de Vendeuvre-sur-Barse ? Il s’agit d’un fabricant d’hydrocureur 100% français, qui existe depuis plus de 35 ans ! L’entreprise conçoit plus de 200 équipements par an. Elle est spécialisée dans les interventions d’urgence, l’environnement urbain et les sites difficile d’accès.

Venez découvrir les coulisses de cette entreprise locale grâce à l’association Les Amis du Parc ! Au cours d’une visite commentée, vous connaîtrez tous les moindres détails de l’entreprise et de son savoir-faire.

Pensez à vous inscrire ! 5 .

Zone Industrielle de Bellevue Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 07 83 aap.pnrfo@@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite d’entreprise Baroclean Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne