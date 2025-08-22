Les vallons de Forterre vers la voie romaine Sainpuits Yonne

Les vallons de Forterre vers la voie romaine En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Les vallons de Forterre vers la voie romaine 89520 Sainpuits Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 18300.0 Tarif :

Une bonne mise en jambes sur des parcours passant de la forêt aux plaines et collines cultivées de cette partie de Forterre.

+33 3 86 45 61 31

English :

A good warm-up on routes through the forest, plains and cultivated hills of this part of Forterre.

Deutsch :

Eine gute Einstimmung auf die Strecken, die vom Wald über die Ebenen und bewirtschafteten Hügel dieses Teils der Forterre führen.

Italiano :

Un buon riscaldamento su percorsi che attraversano la foresta, la pianura e le colline coltivate di questa parte di Forterre.

Español :

Un buen calentamiento en rutas por el bosque, las llanuras y las colinas cultivadas de esta parte de Forterre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data