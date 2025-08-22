Promenade à Sainpuits dans les vallons de Forterre vers la voie romaine Sainpuits Yonne
Promenade à Sainpuits dans les vallons de Forterre vers la voie romaine Sainpuits Yonne vendredi 1 mai 2026.
Promenade à Sainpuits dans les vallons de Forterre vers la voie romaine A pieds Difficulté moyenne
Promenade à Sainpuits dans les vallons de Forterre vers la voie romaine Place de la Mairie 89520 Sainpuits Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 18310.0 Tarif :
Randonnée balisée N°5. Au carrefour de la Puisaye, de la Forterre et des bords du Nohain, ce village vous invite à la découverte de son patrimoine et de ses paysages.
Difficulté moyenne
+33 3 86 45 61 31
English :
Signposted walk N°5. At the crossroads of Puisaye, Forterre and the banks of the Nohain, this village invites you to discover its heritage and landscapes.
Deutsch :
Markierte Wanderung Nr. 5. An der Kreuzung von Puisaye, Forterre und den Ufern des Nohain lädt Sie dieses Dorf ein, sein Kulturerbe und seine Landschaften zu entdecken.
Italiano :
Passeggiata segnalata N°5. All’incrocio tra Puisaye, Forterre e le rive del Nohain, questo villaggio invita a scoprire il suo patrimonio e i suoi paesaggi.
Español :
Paseo señalizado N°5. En el cruce de Puisaye, Forterre y las orillas del Nohain, este pueblo le invita a descubrir su patrimonio y sus paisajes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data