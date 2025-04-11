Loire & Terroir Circuit n°12 Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Loire & Terroir Circuit n°12 En VTC

Loire & Terroir Circuit n°12 37530 Nazelles-Négron Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Découvrez seul, en famille, entre amis, les trésors discrets du Val de Loire au cours d’une balade à vélo. Vous traverserez les villages de Nazelles-Négron et Noisay et leurs demeures anciennes, troglodytiques à flanc de coteau le long d’un chemin ombragé suivant la rivière ou au cœur des vignes.

English : Loire & Terroir Circuit n°12

Explore the hidden treasures of the Loire Valley on a bike ride with family, friends or why not on your own. Pedal through the villages of Nazelles-Négron and Noisay to admire their old, troglodyte houses dug out in the hillside, along a shady path on the riverbanks or in and out of the vines.

Deutsch : Loire und Terroir Rundweg Nr. 12

Entdecken Sie allein, mit der Familie oder mit Freunden die geheimen Schätze des Loire-Tals bei einer Radtour. Sie fahren durch die Dörfer Nazelles-Négron und Noisay mit ihren alten Häusern, die Höhlenwohnungen an den Hängen und fahren auf einem schattigen Weg am Fluss oder in Weingebieten entlang.

Italiano :

Scoprite i tesori nascosti della Valle della Loira da soli, in famiglia o con gli amici durante un’escursione in bicicletta. Attraverserete i villaggi di Nazelles-Négron e Noisay, con le loro antiche abitazioni trogloditiche sulle colline, lungo un sentiero ombreggiato che segue il fiume o nel cuore

Español : Loira y Terroir Circuito n°12

Descubra los tesoros ocultos del Valle del Loira solo, en familia o con amigos durante un paseo en bicicleta. Pasará por los pueblos de Nazelles-Négron y Noisay, con sus antiguas viviendas trogloditas en la ladera de la colina por un camino sombreado que sigue el río o en el corazón de los viñedos.

