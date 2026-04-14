Mai à Vélo 2026, CCVA Agents – Communauté de communes du Val d’Amboise, Nazelles-Négron

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai CCVA Agents – Communauté de communes du Val d’Amboise Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00

Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

CCVA Agents – Communauté de communes du Val d’Amboise 9 RUE D’AMBOISE, 37530 NAZELLES-NEGRON Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]

Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! Retrouvez tous les classements sur https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ challenge-id=201527