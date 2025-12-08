Malsaron Montbenoît Doubs

Un condensé des paysages et du patrimoine architectural du Val
du Saugeais en une magnifique boucle facilement accessible.
https://explore.doubs.fr/trek/1676  

English :

A summary of the landscapes and architectural heritage of the Val
du Saugeais in a magnificent, easily accessible loop.

Deutsch :

Eine Zusammenfassung der Landschaften und des architektonischen Erbes des Val
du Saugeais in einer wunderschönen, leicht zugänglichen Schleife.

Italiano :

Una sintesi dei paesaggi e del patrimonio architettonico della Val
du Saugeais in un magnifico anello facilmente accessibile.

Español :

Un resumen de los paisajes y el patrimonio arquitectónico del Val
du Saugeais en un magnífico bucle de fácil acceso.

