Malsaron Montbenoît Doubs
vendredi 1 mai 2026.
A pieds Difficulté moyenne
Parking de l'Abbaye, Montbenoît 25650 Montbenoît Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 6180.0
Un condensé des paysages et du patrimoine architectural du Val
du Saugeais en une magnifique boucle facilement accessible.
English :
A summary of the landscapes and architectural heritage of the Val
du Saugeais in a magnificent, easily accessible loop.
Deutsch :
Eine Zusammenfassung der Landschaften und des architektonischen Erbes des Val
du Saugeais in einer wunderschönen, leicht zugänglichen Schleife.
Italiano :
Una sintesi dei paesaggi e del patrimonio architettonico della Val
du Saugeais in un magnifico anello facilmente accessibile.
Español :
Un resumen de los paisajes y el patrimonio arquitectónico del Val
du Saugeais en un magnífico bucle de fácil acceso.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-13