Miallet en écomobilité Un bol de nature à l’étang de Miallet La Coquille Dordogne

Miallet en écomobilité Un bol de nature à l'étang de Miallet 24450 La Coquille Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 22000.0

Depuis la gare de La Coquille (commerces et services), vous emprunterez petites routes et chemins pour arriver sur l’une des plus vastes étendues d’eau du Département et son barrage le plan d’eau de Miallet.

+33 5 53 02 01 34

English : Miallet en écomobilité Un bol de nature à l’étang de Miallet

From the train station of La Coquille (shops and services), you will take small roads and paths to arrive on one of the vastest expanses of water of the Department and its dam: the water level of Miallet.

Deutsch : Miallet en écomobilité Un bol de nature à l’étang de Miallet

Vom Bahnhof La Coquille (Geschäfte und Dienstleistungen) aus geht es über kleine Straßen und Wege zu einer der größten Wasserflächen des Departements und seinem Staudamm: dem Plan d’eau de Miallet.

Italiano :

Dalla stazione di La Coquille (negozi e servizi), si percorrono piccole strade e sentieri per arrivare a uno dei più grandi specchi d’acqua del dipartimento e alla sua diga: il lago Miallet.

Español : Miallet en écomobilité Un bol de nature à l’étang de Miallet

Desde la estación de La Coquille (tiendas y servicios), tomará pequeños caminos y senderos para llegar a una de las mayores extensiones de agua del departamento y su presa: el lago de Miallet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine