MONSIEUR HULOT DÉCOUVRE SAINT-MARC-SUR-MER Saint-Nazaire Loire-Atlantique

MONSIEUR HULOT DÉCOUVRE SAINT-MARC-SUR-MER 44600 Saint-Nazaire Loire-Atlantique Pays de la Loire

Durée : Distance : 5400.0 Tarif :

Au départ de la plage de Monsieur Hulot, ce circuit révèle l’authenticité du bourg de Saint-Marc-sur-Mer et les caractéristiques des patrimoines urbains et historiques.

English :

Starting from Monsieur Hulot’s beach, this tour reveals the authenticity of the town of Saint-Marc-sur-Mer and the characteristics of its urban and historical heritage.

Deutsch :

Ausgehend vom Strand von Monsieur Hulot enthüllt dieser Rundgang die Authentizität des Städtchens Saint-Marc-sur-Mer und die Merkmale des städtischen und historischen Erbes.

Italiano :

Partendo dalla spiaggia di Monsieur Hulot, questo tour rivela l’autenticità della città di Saint-Marc-sur-Mer e le caratteristiche del suo patrimonio urbano e storico.

Español :

Partiendo de la playa de Monsieur Hulot, este recorrido revela la autenticidad de la ciudad de Saint-Marc-sur-Mer y las características de su patrimonio urbano e histórico.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-09 par eSPRIT Pays de la Loire