Montagnac, petite montagne d’Albret Montagnac-sur-Auvignon Lot-et-Garonne

Montagnac, petite montagne d'Albret A cheval

Montagnac, petite montagne d’Albret 47600 Montagnac-sur-Auvignon Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7400.0

Les coteaux du Néracais s’appuient sur des roches calcaires mollement ondulées. Toutefois, les pentes peuvent être fortes, comme en témoigne le circuit de Montagnac et ses affleurements rocheux.

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Montagnac, petite montagne d’Albret

The slopes of the Néracais are supported by softly undulating limestone rocks. However, the slopes can be steep, as shown by the circuit of Montagnac and its rocky outcrops.

Deutsch : Montagnac, petite montagne d’Albret

Die Hänge des Néracais stützen sich auf sanft gewellte Kalksteinfelsen. Allerdings können die Hänge auch stark abfallen, wie der Rundweg von Montagnac mit seinen Felsaufschlüssen beweist.

Italiano :

I versanti collinari del Néracais sono basati su calcare dolcemente ondulato. Tuttavia, i pendii possono essere ripidi, come dimostra il circuito di Montagnac e i suoi affioramenti rocciosi.

Español : Montagnac, petite montagne d’Albret

Las laderas del Néracais se basan en una piedra caliza suavemente ondulada. Sin embargo, las pendientes pueden ser pronunciadas, como lo demuestra el circuito de Montagnac y sus afloramientos rocosos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine