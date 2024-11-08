Montagne de Beaune Beaune Côte-d’Or

Montagne de Beaune Beaune Côte-d'Or vendredi 1 août 2025.

Montagne de Beaune A pieds Facile

Montagne de Beaune 21200 Beaune Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10000.0

Ce circuit vous emmènera sur la Montagne de Beaune après une montée dans les premiers crus. Vous serez le spectateur privilégié d’une vue sur la plaine de Saône et peut-être sur le massif du Mont Blanc… Et que dire encore le monument de Mondes Rondes, la Fontaine des Pierres Blanches, le chemin du tour du lac de Rochetin, la vierge de la Libération, la propriété du Fortin, la Source de la Bouzaise.

English :

This circuit will take you to the Montagne de Beaune after a climb in the Premier Crus. You will be the privileged spectator of a view on the plain of Saône and perhaps on the massif of Mont Blanc… And what else can be said the monument of Mondes Rondes, the Fontaine des Pierres Blanches, the path around the lake of Rochetin, the Virgin of the Liberation, the property of Fortin, the Source of Bouzaise.

Deutsch :

Diese Tour führt Sie nach einem Anstieg durch die Premiers Crus auf den Montagne de Beaune. Sie werden der privilegierte Zuschauer eines Blicks auf die Ebene der Saône und vielleicht auf das Massiv des Mont Blanc sein… Und was gibt es noch zu sagen: das Monument de Mondes Rondes, die Fontaine des Pierres Blanches, der Weg um den See von Rochetin, die Jungfrau der Befreiung, das Anwesen von Fortin, die Source de la Bouzaise.

Italiano :

Questo tour vi porterà alla Montagne de Beaune dopo una salita attraverso i Premier Crus. Sarete spettatori privilegiati di una vista sulla pianura della Saona e forse sul massiccio del Monte Bianco… E cos’altro si può dire: il monumento delle Mondes Rondes, la Fontaine des Pierres Blanches, il sentiero intorno al lago di Rochetin, la Vergine della Liberazione, la proprietà Fortin, la Source de la Bouzaise.

Español :

Esta excursión le llevará a la Montagne de Beaune tras un ascenso por los Premier Crus. Será el espectador privilegiado de una vista sobre la llanura del Saona y quizás sobre el macizo del Mont Blanc… Y qué más decir: el monumento de Mondes Rondes, la Fontaine des Pierres Blanches, el sendero que rodea el lago de Rochetin, la Virgen de la Liberación, la propiedad de Fortin, la Source de la Bouzaise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-08 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data